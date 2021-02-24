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Финансовый рынок: Госдолг России вырос на 39,9%
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Финансовый рынок: Госдолг России вырос на 39,9%

Внутри страны Минфин занял 5,18 трлн рублей, что практически в 2,5 раза больше привлеченных средств в 2019 году
​Государственный долг России за 2020 год вырос на 5,42 трлн рублей или на 39,9% (данная сумма составила 18,99 трлн рублей).

Об этом сообщается в докладе об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2020 году, который был опубликован на сайте Счетной палаты.

Внутри страны Минфин занял 5,18 трлн рублей, что практически в 2,5 раза больше привлеченных средств в 2019 году и является максимальным объемом за последние 15 лет. Размер погашения составил 0,58 трлн рублей.

В докладе утверждается, что в 2019 году темпы роста госдолга составили 7,8%, а его объем достиг 13,56 трлн рублей (примерно 12,3% ВВП). Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 млрд долларов. В 2021 году Минфин намерен занять примерно 3,7 млрд рублей.

В последние несколько лет Россия не входит в число крупнейших держателей государственного долга США. Так, к примеру, в 2010 году объем вложений достигал максимума в 170 млрд.

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среда 24.02.2021 | 17:39
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