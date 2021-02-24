Финансовый рынок: Жители Гонконга получат деньги от властей просто так

Местные власти полагают, что это позволит стимулировать потребительские расходы. Для реализации этой программы власти планируют потратить 36 млрд гонконгских долларов, а воспользоваться данной программой смогут примерно 7,2 млн человек. Купоны планируется выдавать в пять этапов – по тысяче гонконгских долларов в месяц.

В феврале минувшего года власти Гонконга уже раздавали деньги на приобретение товаров в магазинах. Они выдавали по 10 тысяч гонконгских долларов (1200 долларов США) для того чтобы увеличить потребительский спрос.

Экономика Гонконга снизилась в 2020 году на 6,1%, что стало самым крупным спадом за всю историю. Ожидается, что в текущем году ВВП вырастет на 3,5-5,5%.

В июне минувшего года власти Пекина также выдали жителям ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней, который также можно было использовать для шоппинга.

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