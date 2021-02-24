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Финансовый рынок: Жители Гонконга получат деньги от властей просто так
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Финансовый рынок: Жители Гонконга получат деньги от властей просто так

Местные власти полагают, что это позволит стимулировать потребительские расходы
​Жителям Гонконга раздадут купоны на сумму пять тысяч гонконгских долларов (примерно 645 долларов США) просто так.

Местные власти полагают, что это позволит стимулировать потребительские расходы. Для реализации этой программы власти планируют потратить 36 млрд гонконгских долларов, а воспользоваться данной программой смогут примерно 7,2 млн человек. Купоны планируется выдавать в пять этапов – по тысяче гонконгских долларов в месяц.

В феврале минувшего года власти Гонконга уже раздавали деньги на приобретение товаров в магазинах. Они выдавали по 10 тысяч гонконгских долларов (1200 долларов США) для того чтобы увеличить потребительский спрос.

Экономика Гонконга снизилась в 2020 году на 6,1%, что стало самым крупным спадом за всю историю. Ожидается, что в текущем году ВВП вырастет на 3,5-5,5%.

В июне минувшего года власти Пекина также выдали жителям ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней, который также можно было использовать для шоппинга.

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среда 24.02.2021 | 17:30
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