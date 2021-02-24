Финансовый рынок: ФРС США работает над проектом цифрового доллара

Данный вопрос сейчас рассматривается и мировыми центробанками.

В рамках рассмотрения данного вопроса уже имеются определенные наработки касательно того, как лучше будет осуществить данную процедуру.

По словам Д. Пауэлла, решать вопрос об электронном долларе нужно таким образом, чтобы избежать негативных последствий для всей банковской системы. Важно не спешить, а сделать все качественно. Данный процесс, отметил Пауэлл, является тем, во что ФРС инвестирует время и труд.

В данном процессе необходимо стараться избегать создания того, что может сыграть дестабилизирующую роль либо увести денежные средства из банковской системы. В целом Д. Пауэлл характеризует данный проект как высокоприоритетный. Ранее глава ЦБ РФ Э. Набиуллина объявила о разработке цифрового рубля. По ее мнению, данная технология может быть запущена уже в конце 2021 года.

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