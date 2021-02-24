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Финансовый рынок: Власти РФ не смогли потратить 1,2 трлн рублей
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Финансовый рынок: Власти РФ не смогли потратить 1,2 трлн рублей

Бюджетные расходы выросли более чем на четверть по сравнению с предыдущим периодом
​В прошлом году российским властям не удалось использовать 1,2 трлн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает Счетная палата РФ на своем сайте.

Данная сумма была переведена в бюджет на 2021 год, включая резервный фонд правительства. Данный показатель можно сопоставить с показателями 2019 года. В тот год властям удалось найти сферы, в которые вложили 1,12 трлн рублей.

В то же время, бюджетные расходы выросли более чем на четверть по сравнению с предыдущим периодом. В течение года РФ израсходовала 22,8 трлн рублей. Ключевой особенностью стали траты на реализацию национальных проектов. Их исполнение составило 97,4%, что на 5,9 процентных пункта выше, чем в 2019 году.

Хуже всего деньги тратились на общегосударственные вопросы. Также сообщается, что размер госдолга России по итогам 2020 года вырос на 39,9% или 17,8% ВВП. 

Такая ситуация существенно тормозит приток денег в экономику и усиливает инфляцию, отмечают экономисты.

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среда 24.02.2021 | 15:04
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