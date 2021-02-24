Финансовый рынок: Азиатские акции упали на фоне опасений инвесторов

Гонконг стал рекордсменом по падению показателей, чья экономика снизилась на 3,1% после того, как правительство объявило о повышении гербового сбора на операции с акциями с 0,1% до 0,13%. Увеличение доходов поможет увеличить налоговую казну, поскольку правительство тратит больше, чтобы вывести экономику из пандемического депрессивного состояния.

Японский Nikkei 225 упал на 1,6%. В Сеуле курс Kospi упал на 2,5%. Австралийский S&P / ASX 200 упал на 0,9%. Индекс Shanghai Composite снизился на 2%.

Индийский Sensex изменил региональную тенденцию, увеличившись на 0,4%. Сингапур также вырос, в то время как другие региональные индикаторы снизились.

Повышение налога на торговлю акциями, первое за три десятилетия, привело к падению акций Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., которая управляет биржей, на целых 12,4%. Акции закрылись на 8,7% ниже значений при открытии.

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