Финансовый рынок: Apple купила 100 компаний за 6 лет

Это значит, что Apple покупает компании каждые три-четыре недели, сказал Кук на ежегодном собрании акционеров Apple во вторник.

Apple показала лучший квартал по выручке за все время, когда компания в первом квартале 2021 финансового года принесла 111,4 млрд долларов.

Кук сказал собранию акционеров, что инвестиции в основном направлены на приобретение технологий и талантов.

Крупнейшим приобретением Apple за последнее десятилетие стало приобретение за 3 млрд долларов Beats Electronics, производителя наушников, основанного рэпером и продюсером Dr Dre.

Еще одной крупной покупкой стала компания Shazam, производящая программное обеспечение для распознавания музыки, за 400 млн долларов в 2018 году.

Чаще всего Apple покупает небольшие технологические компании, а затем внедряет их инновации в свои собственные продукты.

Одним из примеров является PrimeSense, израильская компания по 3D-зондированию, чья технология внесла свой вклад в FaceID от Apple.

Apple также инвестировала в серверные технологии, которые не были бы так очевидны для пользователей iPhone или Macbook.

Список приобретений и инвестиций Apple чрезвычайно разнообразен.

В прошлом году Apple купила несколько компаний в области искусственного интеллекта (ИИ). Примером может стать сервис по организации мероприятий в области виртуальной реальности.

В 2019 году Apple купила Drive.ai, фирму по производству беспилотных автобусов, стремясь активизироваться в сфере технологий самоуправления.

В 2016 году компания также приобрела акции китайского сервиса по доставке пассажиров Didi Chuxing на 1 млрд долларов, хотя и не получила контрольный пакет.

Apple — чрезвычайно прибыльный гигант стоимостью более 2 трлн долларов, так что у компании достаточно денег, чтобы делать такие покупки.

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