Финансовый рынок: Гонконг выделит 15 млрд долларов на стимулирование экономики

Экономика Гонконга сократилась на 6,1% в 2020 году, что являлось крупнейшим ежегодным падением, а также первый раз для Гонконга, когда экономика сокращается 2 года к ряду.

Если брать во внимание внешнюю и внутреннюю экономику Гонконга, по прогнозам, в 2021 году экономика страны вырастет на 3,5–5,5%.

По словам Чана, с 2022 по 2025 года экономика будет расти в среднем на 3,3% в год в реальном выражении, а базовая инфляция составит в среднем 2%.

Он отметил, что после двух лет спада подряд общая экономическая активность в этом году останется ниже докризисного уровня и не должна оказывать заметного давления на местные расходы. Инфляция и базовая инфляция в этом году составят 1,6% и 1% соответственно.

Чтобы стимулировать местное потребление товаров, правительство будет выдавать каждому жителю ваучеры на сумму 5000 гонконгских долларов.

Правительство выделило 9,5 млрд гонконгских долларов на поддержку предприятий. Чан снизил налог на прибыль за 2020-21 годы на 100% и предоставил льготы по ставкам на недвижимость на 2021 и 2022 годы.

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