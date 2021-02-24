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Финансовый рынок: Опубликованы предварительные данные экономики Германии за четвертый квартал
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Финансовый рынок: Опубликованы предварительные данные экономики Германии за четвертый квартал

По предварительной оценке, последовательный рост ВВП Германии составил 0,1%
Обновленные квартальные показатели экономики Германии и настроения деловых кругов Франции будут опубликованы в среду, что может стать позитивным моментом для европейских экономик.

Поздно ночью агентство Destatis представило показатели ВВП Германии за четвертый квартал. По предварительной оценке, последовательный рост ВВП составил 0,1%.

Между тем, данные по розничным продажам за январь будут опубликованы в Дании. В декабре продажи выросли на 1%.

В 10:45 по мск французская компания Insee публикует результаты ежемесячного обзора бизнеса. По прогнозам, индекс делового доверия вырастет до 99 в феврале с 98 в январе.

В 12:00 по мск IHS Markit опубликует результаты опроса менеджеров по закупкам в производственном секторе Австрии за февраль.

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среда 24.02.2021 | 08:01
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