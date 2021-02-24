Финансовый рынок: Опубликованы предварительные данные экономики Германии за четвертый квартал

Поздно ночью агентство Destatis представило показатели ВВП Германии за четвертый квартал. По предварительной оценке, последовательный рост ВВП составил 0,1%.

Между тем, данные по розничным продажам за январь будут опубликованы в Дании. В декабре продажи выросли на 1%.

В 10:45 по мск французская компания Insee публикует результаты ежемесячного обзора бизнеса. По прогнозам, индекс делового доверия вырастет до 99 в феврале с 98 в январе.

В 12:00 по мск IHS Markit опубликует результаты опроса менеджеров по закупкам в производственном секторе Австрии за февраль.

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