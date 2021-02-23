Финансовый рынок: ЕС намерен сохранить ограниченное взаимодействие с РФ

Согласно его утверждению, речь идет о таких вопросах, как иранское «ядерное досье», борьба с изменением климата. Также он отметил, что Европа нуждается в России как поставщике энергоресурсов.

При этом Боррель отметил, что когда речь идет о несоблюдении Россией обязательств согласно Европейской конвенции по правам человека, то российский власти всячески блокируют все контакты и не хотят взаимодействовать. На грядущем саммите ЕС, который состоится в марте 2021 года, будут обсуждаться вопросы взаимодействия с российской стороной.

7 февраля Боррель заявил о том, что ЕС отдаляется от России, о чем он сделал вывод после встречи с главой МИД РФ С. Лавровым. Представитель ЕС также отметил, что Москва не хочет использовать возможности для обеспечения конструктивного диалога.

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