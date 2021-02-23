Финансовый рынок: Сеть универмагов Macy's заявила о сокращении прибыли в Q4

Скорректированная прибыль на акцию и квартальная чистая выручка превзошли ожидания аналитиков.

Macy's ожидает, что 2021 год станет годом восстановления прибыли и продаж, поскольку компания заложила мощную основу для финансового роста.

В своём прогнозе на 2021 финансовый год, компания скорректировала прибыль на акцию в диапазоне от 0,40 до 0,90 долларов США и чистую выручку от 19,75 до 20,75 млрд долларов США. В настоящее время эксперты ожидают, что в 2021 финансовом году прибыль на акцию составит 0,76 доллара при годовой выручке в 20,13 млрд долларов.

Macy's прогнозирует, что годовые продажи цифровых продуктов достигнут 10 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Сеть универмагов сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале упала на 52,9% до 160 млн долларов с 340 млн долларов в прошлом году, а прибыль на акцию снизилась до 0,50 доллара с 1,09 доллара в предыдущем году.

Скорректированная чистая прибыль за четвертый квартал составила 253 млн долларов или 0,80 доллара на акцию по сравнению с 661 млн долларов или 2,12 доллара на акцию в предыдущем году. Аналитики ожидали, что компания сообщит о прибыли в размере 0,12 доллара на акцию за четвертый квартал.

Чистый объем продаж в четвертом квартале снизился на 18,7% до 6,78 млрд долларов с 8,34 млрд долларов в прошлом году. Аналитики ожидали, что выручка в четвертом квартале составит 6,50 млрд долларов.

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