Финансовый рынок: Акции Tesla рухнули

Акции упали на 9% до $ 650 на премаркете фондовой площадке Нью-Йорка после обвала на аналогичный показатель в понедельник. К закрытию прошлой торговой сессии акции обвалились на 21% с рекордного дневного максимума 25 января. Если такое снижение продолжится в ходе регулярных торгов, акции сведут на нет все свои доходы в этом году.

Падение бумаг Tesla в начале недели из-за масштабной распродажи на фондовом рынке было частично вызвано комментариями генерального директора Илона Маска в минувшие выходные о том, что цены на биткоин и Ether "кажутся высокими".

Опасения по поводу стоимости криптовалюты помогли сократить часть прибыли биткоина, которая взлетела до новых высот после того, как Tesla две недели назад объявила о добавлении 1,5 миллиарда долларов в биткоинах на свой баланс.

Акции небольших производителей электромобилей, которые обычно принимают свои ежедневные сигналы от Tesla, резко снизились на премаркете. Головокружительное ралли производителей электромобилей значительно замедлилось в новом году, поскольку инвесторы стали опасаться усиления конкуренции со стороны традиционных автомобильных компаний, таких как General Motors и Ford.

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