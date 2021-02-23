Финансовый рынок: Банк HSBC заявил о снижении прибыли в 2020 году

Базовая прибыль на акцию снизилась до 0,19 доллара с 0,30 доллара годом ранее.

Прибыль до налогообложения сократилась на 34% до 8,78 млрд долларов, что отражает более высокие ожидания по кредитным убыткам и прочие расходы по обесценению кредита.

Скорректированная прибыль до налогообложения составила 12,1 млрд долларов по сравнению с 22,15 млрд долларов годом ранее.

Выручка за год снизилась на 10% до 50,43 млрд долларов с 56,10 млрд долларов годом ранее, в основном из-за прогрессирующего воздействия более низких процентных ставок на глобальные бизнесы компании, частично компенсируемые увеличением выручки на мировых рынках.

Скорректированная выручка снизилась на 8% до 50,37 млрд долларов.

Чистая процентная маржа в 1,32% снизилась на 26 базисных пунктов по сравнению с 2019 годом из-за воздействия более низких мировых процентных ставок.

Коэффициент обыкновенного капитала CET1, равный 15,9%, вырос на 1,2% пункта с 14,7% по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Кроме того, Совет директоров объявил о промежуточных дивидендах за 2020 год в размере 0,15 доллара на обыкновенную акцию, которые будут выплачиваться наличными.

Компания заявила, что не будет выплачивать квартальные дивиденды в 2021 году, но рассмотрит вопрос о том, объявлять ли промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия.

В своих прогнозах HSBC заявил, что будет продолжать ориентироваться на скорректированную базу затрат в размере 31 млрд долларов в 2022 году.

Компания продолжает стремиться к сокращению валового RWA более чем на 100 млрд долларов к концу 2022 года.

"Учитывая существенные изменения в нашей операционной среде в течение 2020 года, мы больше не ожидаем, что в 2022 году мы достигнем показателя рентабельности капитала или целевого показателя RoTE в диапазоне от 10 до 12 процентов, как первоначально планировалось, или равный 10 процентам в среднесрочной перспективе", — заявил руководитель банка.

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