Финансовый рынок: Россия дала ответ на подготовку санкций против ЕС

В МИД РФ называют предлог для введенных санкций надуманным и отметили, что Евросоюз уже упустил возможность переосмыслить выбранный против России курс. Российские власти полагают что механизм санкций является неэффективным.

Также в российском ведомстве отмечают, что использование в арсенале ЕС таких инструментов как ультиматумы, давление и санкции, вызывает только сожаление. Также было сказано о том, что требования об освобождении А. Навального являются неприемлимыми.

Ранее он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей. Его обвиняют в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, которые были приобретены преступным путем.Ранее ЕС принял решение ввести санкции против лиц, которые связаны с осуждение А. Навального.

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