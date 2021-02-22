МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок: Россия дала ответ на подготовку санкций против ЕС
logo

Финансовый рынок: Россия дала ответ на подготовку санкций против ЕС

Евросоюз уже упустил возможность переосмыслить выбранный против России курс
​МИД РФ дал свой ответ на подготовку санкций со стороны Евросоюза. Ранее принятое Советом ЕС решение вызывает разочарование, сообщается в заявлении, которое было опубликовано на сайте ведомства.

В МИД РФ называют предлог для введенных санкций надуманным и отметили, что Евросоюз уже упустил возможность  переосмыслить выбранный против России курс. Российские власти полагают что механизм санкций является неэффективным.

Также в российском ведомстве отмечают, что использование в арсенале ЕС таких инструментов как ультиматумы, давление и санкции, вызывает только сожаление. Также было сказано о том, что требования об освобождении А. Навального являются неприемлимыми.

Ранее он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей. Его обвиняют в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, которые были приобретены преступным путем.Ранее ЕС принял решение ввести санкции против лиц, которые связаны с осуждение А. Навального.

Читайте также: Финансовый рынок: МВФ оптимистично оценивает перспективы мировой экономики

понедельник 22.02.2021 | 21:56
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok