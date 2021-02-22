Финансовый рынок: Украина планирует получить новый транш от МВФ

Если возникнут какие-либо проблемы президент заверил, что имеется дополнительный план. Об этом он заявил в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».

Также президент сообщил о том, что МВФ отказался предоставлять Украине транш кредита в 700 млн долларов, включая обязательства украинской власти принимать определенные законы. Ранее представители МВФ отметили, что миссия МВФ завершила работу в Украине. Данная процедура длилась с 11 января. По словам представителей МВФ, обсуждение было продуктивным, однако требуется больший прогресс.

В G7 сообщили о том, что для того чтобы завершить программу МВФ для Украины нужно принять ряд мер, включая реформирование Высшего совета правосудия и определенных мер в энергетической политике. Ранее для Украины действовала четырехлетняя программа, согласно которой был предусмотрен механизм расширенного финансирования на 17,5 млрд долларов США.

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