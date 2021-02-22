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Финансовый рынок: ФРС США предсказало национальной экономике новые проблемы
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Финансовый рынок: ФРС США предсказало национальной экономике новые проблемы

Согласно оценке ФРС, в стране сохраняются довольно высокий уровень закредитованности бизнеса
​ФРС США предсказала национальной экономике новые проблемы. О возможных угрозах руководство американского центробанка рассказало в своем выступлении перед Конгрессом с традиционным отчетом за последние полгода.

Согласно оценке ФРС, в стране сохраняются довольно высокий уровень закредитованности бизнеса, как крупного, так и малого. Данная ситуация не смягчается положительными факторами, такими, как большие остатки наличных средств на счетах предприятий, низкие процентные ставки и восстановление роста экономики.

В настоящее время корпоративные заимствования находятся на максимальном уровне за всю историю США. В ближайшем будущем данные показатель может вырасти еще больше, за счет финансовой помощи от администрации президента США Джо Байдена. Объем данной программы составляет 1,9 трлн долларов.

Данные средства будут равномерно распределяться между бизнесом, домохозяйствами в виде льготных кредитов с возможностью дальнейшего списания и единовременных выплат, а также увеличенных пособий по безработице.

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понедельник 22.02.2021 | 18:55
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