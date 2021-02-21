Финансовый рынок: Представитель МВФ подвел итоги работы в Украине

По словам Люнгмана, миссия завершила свою работу без определенного результата, но в то же время обсуждения было довольно продуктивным. Для завершения первого пересмотра программы требуется значительный прогресс и дискуссии по-прежнему продолжаются.

Власти и Украины совместно с МВФ обсуждали процесс управления Национальным банком, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора, финансового оздоровления.

Также речь шла о законодательных инициативах, которые касались восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства. Также это касалось и мероприятий в секторе энергетики.

Миссия МВФ начала свою работу в рамках программы stand-by в декабре минувшего года. В начале июня была одобрена финансовая поддержка Украины сроком на полтора года. Сумма финансовой помощи равняется пять миллиардов долларов США. Из них Украина уже получила 2,1 млрд.

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