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Финансовый рынок: Компания Danone заявила о росте прибыли в 2020 году
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Финансовый рынок: Компания Danone заявила о росте прибыли в 2020 году

На ежегодном общем собрании 29 апреля 2021 года правление Danone предложит дивиденды за 2020 финансовый год в размере 1,94 евро на акцию
​Французская продовольственная компания Danone SA сообщила, что ее чистая прибыль в 2020 финансовом году выросла до 1,96 млрд евро или 2,99 евро на акцию с 1,93 млрд евро или 2,95 евро на акцию в предыдущем году.

Годовой объем продаж составил 23,6 млрд евро, что на 1,5% ниже сопоставимого уровня, при стабильных объемах и снижении стоимости на 1,5%. Согласно отчетным данным, продажи снизились на 6,6%, в основном из-за негативного влияния обменных курсов, вызванных девальвацией валют по отношению к евро в Соединенных Штатах, Латинской Америке, Индонезии и Российской Федерации.

На ежегодном общем собрании 29 апреля 2021 года правление Danone предложит дивиденды за 2020 финансовый год в размере 1,94 евро на акцию. Дивиденды будут выплачены наличными 12 мая 2021 года.

Danone ожидает, что первый квартал будет тяжелым, но планирует вернуться к росту во втором квартале и втором полугодии.

Текущая операционная маржа компании на 2021 финансовый год в целом будет соответствовать уровню 2020 года.

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пятница 19.02.2021 | 15:48
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