Финансовый рынок: Названы условия для получения Украиной нового транша МВФ

Представители МВФ отметили, что принятие данных мер будет способствовать макроэкономической стабильности страны и ее дальнейшему развитию. 13 февраля постоянный представитель МВФ Й. Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила свою работу на территории Украины. Данная процедура длилась с 11 января. Сам процесс обсуждения деталей эксперт назвал продуктивным, однако отметил, что требуется больший прогресс.

Прогресса ожидают по усилению управления Нацбанком, а также ждут улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и оздоровления финансовой системы. Планируется также реализация антикоррупционных мер и усиление сектора энергетики.

В правительстве Украины новость МВФ прокомментировали, заявили о дальнейшем конструктивном сотрудничестве, направленном на реализацию намеченных планов.

Читайте также: Финансовый рынок: Нефтекомпания BP завершила год с убытками