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Финансовый рынок: Названы условия для получения Украиной нового транша МВФ
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Финансовый рынок: Названы условия для получения Украиной нового транша МВФ

Представители МВФ отметили, что принятие данных мер будет способствовать макроэкономической стабильности страны
​Для того чтобы был завершен пересмотр программы Международного валютного фонда для Украины, необходимо принять ряд мер. Они включают в себя реформирование Высшего совета правосудия и меры энергетической политики страны.

Представители МВФ отметили, что принятие данных мер будет способствовать макроэкономической стабильности страны и ее дальнейшему развитию. 13 февраля постоянный представитель МВФ Й. Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила свою работу на территории Украины. Данная процедура длилась с 11 января. Сам процесс обсуждения деталей эксперт назвал продуктивным, однако отметил, что требуется больший прогресс. 

Прогресса ожидают по усилению управления Нацбанком, а также ждут улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и оздоровления финансовой системы. Планируется также реализация антикоррупционных мер и усиление сектора энергетики. 

В правительстве Украины новость МВФ прокомментировали, заявили о дальнейшем конструктивном сотрудничестве, направленном на реализацию намеченных планов.

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пятница 19.02.2021 | 14:16
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