Финансовый рынок: Богатые страны закупили большой излишек вакцины от коронавируса

Согласно имеющимся данным, объем закупок вакцины развитыми странами существенно превышает численность их населения. Так, к примеру, США, ЕС, Канада, Великобритания, Австралия и Япония вместе закупили более 3 млрд доз при требующихся чуть более 2 млрд доз для вакцинации всех жителей этих стран.

Это является довольно большим избытком, который некоторые называют «вакцинный национализм». Власти этих стран призывают делиться избыточными дозами, для того чтобы создать глобальный ответ пандемии. В противном случае миллиарды людей из более бедных государств лишатся шанса защититься от вируса, что продлит пандемию на планете.

В ВОЗ уже определили степень вреда, которую может нанести мировой экономике «вакцинный национализм». Говорится о том, что мир окажется на грани морального провала.

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