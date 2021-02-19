Финансовый рынок: ЦБ РФ торопит банки с подключением к системе быстрых платежей

Таким образом, ЦБ попросил банки ускорить подключение к системе платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим лицам, а также переводов по запросу со стороны получателя средств. Представители регулятора отмечают, что система должна быть внедрена к 1 октября 2021 года, а банки, у которых имеется универсальная лицензия – к 1 апреля 2022 года. Большая часть банков намерена выполнить требование регулятора к данным срокам.

В настоящее время оплату по QR-коду и переводы юридических лиц уже ввели 42 банка, включая девять, имеющих статус системно значимых. Ранее озвучивалась информация о том, что россиянам могут начать по-новому перечислять заработные платы. В Центробанке обсуждают возможность делать это через телефонный номер в системе быстрых платежей. Пробный проект планируется запустить уже в 2022 году.

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