Финансовый рынок: Компания Walmart заявила об убытке в Q4 из-за расходов, связанных с Covid-19

Скорректированная прибыль на акцию за IV квартал не оправдала ожиданий аналитиков, а квартальная выручка превысила их оценки.

В своем прогнозе компания заявила, что чистая выручка от продаж, операционная прибыль и прибыль на акцию в 2022 финансовом году снизятся, в первую очередь, из-за воздействия ожидаемых продаж. Если исключить эффект от продажи активов, ожидается, что чистая выручка увеличится до однозначных цифр, при этом ожидается, что операционная прибыль и прибыль на акцию останутся неизменными или немного увеличатся.

Walmart сообщила, что инвестирует в автоматизацию, чтобы стимулировать будущий рост продаж и прибыли. Компания прогнозирует капитальные вложения в 2022 финансовом году в размере почти 14 млрд долларов для наращивания потенциала цепочки поставок и автоматизации, чтобы опережать спрос, улучшить качество обслуживания клиентов и повысить производительность.

Гигант розничной торговли заявил, что его чистый убыток, относящийся к компании, в IV квартале составил 2,09 миллиарда долларов или 0,74 доллара на акцию по сравнению с чистой прибылью в 4,14 миллиарда долларов или 1,45 доллара на акцию в том же квартале прошлого года.

Скорректированная чистая прибыль за IV квартал составила 1,39 доллара на акцию по сравнению с 1,38 доллара в прошлом году. Эксперты прогнозировали, что Walmart заявит о прибыли в размере 1,51 доллара на акцию в IV квартале.

Скорректированная операционная прибыль в постоянной валюте упала на 3,2 процента, в основном в результате дополнительных расходов, связанных с COVID-19 и решением компании выплатить льготы по налогу на недвижимость в Великобритании.

Общая выручка за IV квартал составила 152,08 миллиарда долларов, увеличившись на 7,3 процента с 141,67 миллиарда долларов в предыдущем году. Без учета валюты общий доход увеличился бы на 7,5% и достиг 152,3 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали, что выручка в IV квартале составит 148,47 миллиарда долларов.

Продажи компании Walmart в США в IV квартале увеличились на 8,6% по большинству ключевых категорий. Продажи Walmart в сфере электронной коммерции в США выросли на 69 процентов.

Чистый объем продаж Walmart International составил 34,9 миллиарда долларов, увеличившись на 5,5 процента. Чистый объем продаж в постоянной валюте увеличился на 6,3 процента, вместе с Мексикой и Канадой. Изменения курсов валют отрицательно повлияли на чистый объем продаж примерно на 0,3 миллиарда долларов.

Walmart заявила, что будет инвестировать в заработную плату в США, в результате чего средний показатель для сотрудников компании превысит 15 долларов в час.

Компания увеличивала дивиденды 48-й год подряд и одобрила новую программу выкупа акций на сумму 20 млрд долларов.

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