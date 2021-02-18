Финансовый рынок: ЕС намерен наладить торговые отношения с США и Китаем

Также планируется наладить торговые и инвестиционные отношения с Китаем, которые считаются довольно сложными.

В глобальной стратегии ЕС утверждается, что трансатлантические отношения являются крупнейшими и важнейшими в мире. Это связано с тем, что интересы Европы и США завязаны на общих интересах и ценностях.

Благодаря сотрудничеству с новыми властями США появляется реальная возможность реформирования ВТО и открытия новых перспектив в сфере развития альтернативной энергетики и цифровой трансформации экономики. Отношения с Китаем важны и сложны, но также являются приоритетом для ЕС.

Еврокомиссия также намерена активизировать взаимодействие с африканским регионом, а также странами, которые входят в проект расширения ЕС. Укрепление отношений планируется с экономически растущими регионами в Латинской Америке и в АТР.

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