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Финансовый рынок: Глава ЦБ РФ раскритиковала банки за скрытые комиссии
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Финансовый рынок: Глава ЦБ РФ раскритиковала банки за скрытые комиссии

В нынешних условиях низких ставок банки также ищут способы увеличить свой процентный доход
​Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина негативно высказалась в адрес банков, которые используют скрытые комиссии при выдаче кредитов. ЦБ предлагает учитывать абсолютно все услуги и комиссии в полной стоимости кредита.

По ее словам, в нынешних условиях низких ставок банки также ищут способы увеличить свой процентный доход. Некоторые прячут реальную стоимость кредита в страховую премию и комиссии, величина которых может достигать до 50% от стоимости всего кредита.

В четвертом квартале минувшего года ЦБ РФ отозвал лицензии у девяти финансовых структур. Планируется, что в этом году продолжится сокращение темпов расчистки банковского сектора. Аналитики также отмечают, что собственники банков, имеющих низкую рентабельность, могут принять решение не тратить деньги на поддержку неработающих активов, а попросту будут инвестировать в неработающие сектора экономики.

Ранее Набиуллина призвала кредитные организации как можно скорее списать плохие долги.

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четверг 18.02.2021 | 22:04
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