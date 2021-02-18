Финансовый рынок: Глава ЦБ РФ раскритиковала банки за скрытые комиссии

По ее словам, в нынешних условиях низких ставок банки также ищут способы увеличить свой процентный доход. Некоторые прячут реальную стоимость кредита в страховую премию и комиссии, величина которых может достигать до 50% от стоимости всего кредита.

В четвертом квартале минувшего года ЦБ РФ отозвал лицензии у девяти финансовых структур. Планируется, что в этом году продолжится сокращение темпов расчистки банковского сектора. Аналитики также отмечают, что собственники банков, имеющих низкую рентабельность, могут принять решение не тратить деньги на поддержку неработающих активов, а попросту будут инвестировать в неработающие сектора экономики.

Ранее Набиуллина призвала кредитные организации как можно скорее списать плохие долги.

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