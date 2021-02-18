Финансовый рынок: США рискует потерять более 1 трлн долларов

Рост пошлины на китайские товары на 25% может стоить США 190 млрд долларов в год. Сокращение объема прямых инвестиций в Китай может обойтись в 500 млрд долларов в виде потерь ВВП США. Также американские инвесторы могут недополучить 25 млрд долларов ежегодно.

Многие аналитики уверены в том, что если американские предприятия уйдут с рынка, то это нанесет серьезный ущерб конкурентоспособности. Напомним, что торговая война между Китаем и США началась в конце 2017 года, когда Вашингтон ввел увеличенные торговые пошлины на ввоз некоторых китайских товаров. В начале 2020 года стороны подписали перемирие, но его выполнению помешала пандемия коронавируса.

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