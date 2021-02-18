Финансовый рынок: ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики под управлением Начи Агбала принял решение сохранить ключевую ставку недельного РЕПО на уровне 17,00%.

Центробанк повысил ставку на 475 базисных пунктов на первом собрании MPC в ноябре при управляющем Агбале и на 200 базисных пунктов на последующем заседании в декабре.

Финансовый регулятор заявил, что он будет решительно поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, пока экономические индикаторы не укажут на стабильное падение инфляции и нормализацию цен.

Кроме того, банк заявил, что поддержание жесткой ДКП будет способствовать макроэкономической и финансовой стабильности, способствуя снижению премии за страновой риск, изменению курса замещения валюты, накоплению валютных резервов и постоянному снижению стоимости финансирования.

Следует подчеркнуть, что любые новые данные или информация могут побудить комитет пересмотреть свою позицию, добавил банк.

Читайте также: Финансовый рынок - Некоторые банки начали отказывать Трампу в своих услугах