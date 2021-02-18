Финансовый рынок: ЦБ Индонезии снизил процентные ставки

Совет управляющих финансового регулятора решил снизить ставку семидневного обратного РЕПО на 25 базисных пунктов до 3,50%, сообщил Банк Индонезии. Решение соответствовало ожиданиям экономистов.

Предыдущим изменением ставки было снижение на 0,25% в ноябре.

Ставка по депозитам была снижена до 2,75% с 2,50%, а кредитная ставка до 4,25% с 4,50%.

"Это решение согласуется с прогнозом низкой инфляции и сохранения стабильности обменного курса рупии, а также является последующим шагом для стимулирования темпов восстановления национальной экономики", — говорится в сообщении банка.

Банк ожидает, что вакцинация против пандемии коронавируса ускорит рост экономики в ближайшие месяцы. ЦБ Индонезии снизил прогноз роста экономики на этот год до 4,3-5,3 процента с 4,8-5,8 процента, прогнозируемых в декабре.

В четвертом квартале 2020 года экономика Индонезии сократилась на 2,19% в годовом выражении.

По оценке экономистов, укрепление обменного курса рупии может продолжиться в соответствии с его фундаментально заниженным уровнем.

Ведущий эксперт ЦБ сказал, что экономика Индонезии остается уязвимой перед внезапным падением курса рупии из-за высокого уровня долга в иностранной валюте. Тем не менее, в январе валюта продолжала устойчиво держаться по отношению к доллару США.

"При сохранении столь высоких показателей в первом полугодии вероятно дальнейшее сокращение", — добавил эксперт.

Банк прогнозирует, что инфляция останется в пределах целевого показателя 3,0% ± 1%.

Центральный банк объявил о ряде политических мер по обеспечению финансовой стабильности. В которые входит смягчение положений, касающихся финансирования транспортных средств и жилищных кредитов, мер по поощрению торговли и инвестиций для туристического и производственного секторов, а также программы поддержки малого бизнеса.

Читайте также: Финансовый рынок: НБУ заявил о хороших показателях финансового сектора