EBIT выросла на 53% до 6,6 млрд евро с 4,3 млрд евро в прошлом году. Скорректированная EBIT, отражающая основной бизнес, составила 8,6 млрд евро по сравнению с 10,3 млрд евро в прошедшем году.

Компания заявила, что ее финансовые результаты за 2020 год были значительно лучше, чем ожидалось на фоне проблем с Covid-19.

Выручка составила 154,3 млрд евро, что на 11% ниже, чем 172,7 млрд евро в прошлом году.

Общий объем продаж легковых и коммерческих автомобилей снизился на 15% до 2,84 млн единиц с 3,34 млн штук в прошлом году.

Кроме того, компания сообщила, что ее правление и наблюдательный совет предложат дивиденды в размере 1,35 евро на акцию на годовом общем собрании 31 марта по сравнению с 0,90 евро в предыдущем году.

В своем прогнозе Daimler Group заявила, что продажи, выручка и EBIT в 2021 году будут значительно выше уровня предыдущего года. Хотя проблемы в полупроводниковой промышленности повлияют на продажи в первом квартале, в настоящее время ожидается, что потерянные объемы производства могут быть компенсированы к концу года.

Daimler предполагает, что в 2021 году мировая экономика будет стремительно восстанавливаться.

Что касается планируемого выделения Daimler Truck и его листинга, компания заявила, что значительный контрольный пакет акций Daimler Truck будет распределен между акционерами Daimler. Ожидается, что сделка и листинг на Франкфуртской фондовой бирже будут завершены до конца 2021 года.

Кроме того, Daimler намерен в ближайшее время переименовать себя в Mercedes-Benz.

Читайте также: Финансовый рынок: В 2020 году прибыль Daimler AG составила €3,6 млрд