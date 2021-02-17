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Финансовый рынок: SpaceX смогла привлечь $850 млн в рамках капитализации
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Финансовый рынок: SpaceX смогла привлечь $850 млн в рамках капитализации

Ранее И.Маск заявил, что готов отделить бизнес Starlink и разместить его на публичном фондовом рынке
​Компания SpaceX удалось привлечь $850 млн при стоимости $419,99 за акцию. Таким образом, капитализация компании выросла до отметки в $74 млрд.

Предыдущий этап привлечения средств состоялся в августе минувшего года и позволил компаниям получить $2 млрд при оцениваемой величине капитализации в $46 млрд. Таким образом, данный показатель вырос на 60%. В настоящее время все больше желающих приобрести ценные бумаги компании. Так, к примеру, за три дня подготовки к этапу привлечения капитала компания получила заявок от инвесторов на сумму $6 млрд.

Ранее И.Маск заявил, что готов отделить бизнес Starlink и разместить его на публичном фондовом рынке после того, как он будет приносить прогнозируемую прибыль. 

В настоящее время на орбите находится более тысячи спутников связи, а клиентами данного сервиса являются более 10 тысяч человек из США и за их пределами. В настоящее время главный проект компании – ракета Starship.

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среда 17.02.2021 | 20:43
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