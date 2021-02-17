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Финансовый рынок: Экспорт несырьевых неэнергетических товаров из РФ вырос
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Финансовый рынок: Экспорт несырьевых неэнергетических товаров из РФ вырос

Такому рекордному экспорту в значительной степени способствовал коронавирус
​Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ) из РФ за границу в минувшем году составил 161,3 млрд долларов США. Отмечается, что это стало новым абсолютным рекордом для страны.

Минувшее достижение было достигнуто в 2019 году, когда РФ экспортировала товаров на 155,1 млрд долларов. Основную часть  структуры ННЭ составила металлопродукция, машиностроительная продукция, продовольствие и химические товары. Основными покупателями российской продукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и Нидерланды.

Такому рекордному экспорту в значительной степени способствовал коронавирус. Ввиду пандемии значительно вырос спрос на лекарства, пластиковую и бумажную тару, защитные средства, медицинскую аппаратуру.

Также ранее стало известно, что за январь этого года уровень экспорта российской нефти за границу составил 17,42 млн тонн, что на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

12 января оказалась в тройке главных торговых партнеров Украины по итогам минувшего года. 

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среда 17.02.2021 | 20:23
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