Финансовый рынок: Экспорт несырьевых неэнергетических товаров из РФ вырос

Минувшее достижение было достигнуто в 2019 году, когда РФ экспортировала товаров на 155,1 млрд долларов. Основную часть структуры ННЭ составила металлопродукция, машиностроительная продукция, продовольствие и химические товары. Основными покупателями российской продукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и Нидерланды.

Такому рекордному экспорту в значительной степени способствовал коронавирус. Ввиду пандемии значительно вырос спрос на лекарства, пластиковую и бумажную тару, защитные средства, медицинскую аппаратуру.

Также ранее стало известно, что за январь этого года уровень экспорта российской нефти за границу составил 17,42 млн тонн, что на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

12 января оказалась в тройке главных торговых партнеров Украины по итогам минувшего года.

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