Финансовый рынок: Госдолг Испании вырос до рекордного уровня

Данный показатель является наихудшим за более чем сто лет. В последний раз госдолг фиксировался на уровне 117% в 1902 году. В целом, показатель за минувший год увеличился на 20 процентных пунктов. В 2019 году данный показатель составлял 95,5%.

Экономика страны на фоне коронавирусной пандемии также продемонстрировала худший результат за всю свою историю фиксации статистических данных. В минувшем году ВВП Испании снизился на 11%, а уровень безработицы превысил отметку в 16%.

Ранее сообщалось, что американская экономика показывала наихудший результат со времен Второй мировой войны. В минувшем году ВВП страны снизился на 3,5%. В свою очередь, согласно данным Банка Англии, экономический спад в стране на фоне пандемии стал худшим для страны с 1709 года.

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