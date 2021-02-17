Финансовый рынок: Россия увеличила вложения в госдолг США

Из данной суммы 1,2 млрд долларов приходится на долгосрочные облигации, а 4,8 млрд долларов – на краткосрочные.

Такими действиями Россия после резкой продажи ценных бумаг смогла вернуться практически на октябрьский уровень финансовых вложений.

В целом, общий объем вложений в государственный долг США всех стран и международных организаций составляет более 7 трлн долларов. Крупнейшим держателем госдолга по-прежнему остается Япония, следом за ней идет Китай. В европейском регионе крупнейшим держателем госдолга является Великобритания.

В последние годы Россия не входит в список крупнейших держателей госдолга. В 2010 году объем финансовых вложений в данный параметр достигал 170 млрд долларов. После санкций 2018 году власти РФ приняли решение избавиться от американских государственных облигаций.

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