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Финансовый рынок: Россия увеличила вложения в госдолг США
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Финансовый рынок: Россия увеличила вложения в госдолг США

Такими действиями Россия после резкой продажи ценных бумаг смогла вернуться практически на октябрьский уровень финансовых вложений
​Россия в декабре 2020 года увеличила объем вложений в государственный долг США и довела их объем до 6,011 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

Из данной суммы 1,2 млрд долларов приходится на долгосрочные облигации, а 4,8 млрд долларов – на краткосрочные.

Такими действиями Россия после резкой продажи ценных бумаг смогла вернуться практически на октябрьский уровень финансовых вложений.

В целом, общий объем вложений в государственный долг США всех стран и международных организаций составляет более 7 трлн долларов. Крупнейшим держателем госдолга по-прежнему остается Япония, следом за ней  идет Китай. В европейском регионе крупнейшим держателем госдолга является Великобритания.

В последние годы Россия не входит в список крупнейших держателей госдолга. В 2010 году объем финансовых вложений в данный параметр достигал 170 млрд долларов. После санкций 2018 году власти РФ приняли решение избавиться от американских государственных облигаций.

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среда 17.02.2021 | 17:47
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