Финансовый рынок: Hilton отчитался об убытке в четвертом квартале

Скорректированный убыток, и квартальная выручка не оправдали ожиданий аналитиков.

"Наши результаты за четвертый квартал в основном соответствовали нашим ожиданиям, поскольку рост числа случаев Covid-19 и ужесточение ограничений на поездки нарушили положительный импульс, который мы наблюдали в течение лета и осени", — сказал Кристофер Нассетта, президент и генеральный директор Hilton.

В четвертом квартале компания сообщила о чистом убытке, приписываемом акционерам Hilton, в размере 224 млн долларов или 0,80 доллара на акцию по сравнению с чистой прибылью в 175 млн долларов или 0,61 доллара на акцию в предыдущем квартале.

Без учета статей скорректированный убыток за квартал составил 0,10 доллара на акцию по сравнению со скорректированной прибылью в 1 доллар на акцию в квартале прошлого года.

Общая выручка за квартал упала до 890 миллионов долларов с 2,37 миллиарда долларов в том же квартале прошлого года.

Аналитики ожидали, что компания сообщит о прибыли в размере 0,03 доллара на акцию при выручке в 1,02 миллиарда долларов за квартал.

Сопоставимая в масштабе системы RevPAR снизилась на 59,2% на нейтральной валютной основе в четвертом квартале из-за снижения заполняемости и ADR.

В четвертом квартале компания открыла 22 900 номеров, достигнув отметки в миллион номеров. По состоянию на 10 февраля 2021 года было открыто 97% отелей Hilton, а около 220 отелей были временно приостановлены.

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