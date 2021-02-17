Курс доллара: Американская валюта дорожает относительно европейской

Индекс доллара США, отражающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,14% до 90,82.

Доллар США вырос относительно иены до уровня 105,97 по сравнению с 106,04 во вторник. По отношению к евро доллар вырос до уровня 1,2085 по сравнению с вчерашними торгами — 1,2106.

Повышение курса американской валюты происходит на фоне снижения роста доходности гособлигаций США, когда прибыль десятилетних гособлигаций поднялась до рекордного уровня почти за год.

Трейдеры по-прежнему с оптимизмом смотрят на дополнительные стимулы со стороны Вашингтона, поскольку демократы продолжают продвигаться вперед с предложенным главой Белого дома Джо Байденом пакетом помощи в размере $1,9 трлн.

Данные о том, что пандемия коронавируса ослабевает после недавнего всплеска, также снизили привлекательность облигаций, поскольку страны по всему миру продолжают наращивать темпы вакцинации.

Из экономических новостей США — Федеральный резервный банк Нью-Йорка обнародовал данные, демонстрирующие, что в феврале производственная активность в Нью-Йорке выросла рекордными темпами за несколько месяцев.

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