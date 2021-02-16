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JPMorgan и Goldman Sachs прогнозируют суперцикл на рынке нефти
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JPMorgan и Goldman Sachs прогнозируют суперцикл на рынке нефти

Имеющийся дисбаланс спроса и предложения способствует тому, что цены будут расти в долгосрочной перспективе и создает предпосылки для суперцикла
​Банки JPMorgan и Goldman Sachs прогнозируют так называемый «суперцикл» на рынке нефти, ожидая, что ее стоимость будет расти, когда пандемия пойдет на спад.

Прогнозы доходят до того, что стоимость Brent будет стоить $100 за баррель впервые с 2014 года. Такие прогнозы основываются на ожиданиях, что стимулы бюджета будут способствовать тому, что спрос на нефть вырастет при отсутствии новых проектов в сфере добычи нефти.

Имеющийся дисбаланс спроса и предложения способствует тому, что цены будут расти  в долгосрочной перспективе и создает предпосылки для суперцикла. Таким образом, эксперты ожидают окончательной трансформации нефтяного рынка. Он серьезно пострадал в минувшем году в результате коронавирусной пандемии, которая стала причиной резкого спада спроса на нефть.Многие аналитики полагают, что не стоит ждать дефицита нефти, учитывая, что некоторые страны, к примеру, ОАЭ, намерены наращивать темпы добычи.

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вторник 16.02.2021 | 20:06
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