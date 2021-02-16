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Финансовый рынок: ФНС может потребовать большей доплаты налогов
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Финансовый рынок: ФНС может потребовать большей доплаты налогов

Законопроект может коснуться не только компаний, но и физических лиц
​ФНС намерена требовать больше доплаты налогов, ввиду собственной расчетной цены. В ближайшее время В. Путин намерен подписать закон о поправках в Налоговый кодекс.

Власти страны хотят собирать больше налогов и поэтому будет расширять список товаров, сделки с которыми подпадают под обязательный налоговый контроль. Новый законопроект будет касаться многих международных компаний. Налоговая служба получит право требовать уплаты налога по определенной расчетной цене, которая может оказаться гораздо выше, чем внутренняя. Если этот закон будет принят, то компаниям нужно будет платить налог между трансфертной и расчетной ценой.

Законопроект может коснуться не только компаний, но и физических лиц. Ранее Министерство финансов страны рассматривало вероятность введения цифрового налога и в настоящее время изучает международный опыт. 

Замглавы ведомства А. Сазанов, крупные компании получают прибыль от тех услуг, которые оказывают в России, однако при этом в бюджет не поступает никаких средств.

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вторник 16.02.2021 | 19:37
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