Финансовый рынок: Акции Роснефти выросли до максимума

Стоимость акций компании на Московской бирже выросла до отметки 528,3 рубля. Ранее рекорд был установлен 21 января 2021 года. Стоимость ценных бумаг Роснефти растет уже четвертую торговую сессию подряд. За такой же период рост ценных бумаг до нового исторического максимума составил 7,5%.

По уровню капитализации Роснефть снова обогнала Газпром. Согласно последним обновленным данным Роснефть остается лидером среди российских компаний нефтегазового сектора. Капитализация компании на Лондонской бирже опережает даже Газпром на 1,7 млрд долларов.

Интерес к акциям может быть обоснован и намерением компании выплатить дивиденды по итогам прошлого года согласно текущей дивидендной политике. Данная политика предусматривает наличие целевого уровня выплат не менее 50% от чистой прибыли компании по МСФО. По итогам 2020 года Роснефть получила чистую прибыль в размере 147 млрд рублей чистой прибыли на фоне нестабильной макроэкономической ситуации.

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