Финансовый рынок: Экономика РФ увеличила объем прибыли

Ожидается, что объем привлеченных средств превысит отметку в 10 млн долларов. Это будет максимумом с 2013 года. Российский и международный фондовые рынки пережили настоящий финансовый бум в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Ввиду обвала стоимости ценных активов весной минувшего года рынок почувствовал довольно мощный приток капитала со стороны розничных инвесторов. Сейчас спрос на инвестиции сохраняется.

О планах выйти на IPO и SPO объявили несколько компаний, которые работают в сферах экономики, наименее пострадавших от пандемии коронавируса. Это касается золотодобывающих компаний – Nordgold и GV Gold.

В последний раз компании из России привлекали более 10 млрд долларов при размещениях в 2013 году. В 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ, предприятиям удалось привлечь менее 2,5 млрд долларов.

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