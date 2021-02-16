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Финансовый рынок: Российские банки повысят ставки по вкладам
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Финансовый рынок: Российские банки повысят ставки по вкладам

Согласно оценке аналитиков, вероятность того, что ставка будет снижена в этом году, мала
​Российские банки намерены повышать ставки по вкладам в рублях на фоне изменения политики Центробанка.

12 февраля стало известно, что ЦБ в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых ввиду ускорившейся инфляции и увеличившихся инфляционных рисков.  По итогам заседания совета директоров Банка России его глава Э. Набиуллина сообщила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан. 

Согласно оценке аналитиков, вероятность того, что ставка будет снижена в этом году, мала. Некоторые банкиры полагают, что ставки по вкладам будут на текущем уровне довольно долгое время.

Кредитные учреждения вынуждены будут понемногу повышать ставки по депозитам. Главной причиной может стать прогнозируемый Центробанком рост кредитования. Перспективу повышения ставок не исключают в Сбербанке. ВТБ в 2021 году не изменял ставок по вкладам, однако продлил срок действия зимних промовкладов с увеличенными ставками.

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вторник 16.02.2021 | 18:38
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