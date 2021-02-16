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Финансовый рынок: Компания Michelin заявила о снижении прибыли в 2020 году
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Финансовый рынок: Компания Michelin заявила о снижении прибыли в 2020 году

Объем продаж в размере 20,47 млрд евро снизился на 15%
​Французская компания по производству шин Michelin Cie Des Estb в своем отчете сообщила, что ее чистая прибыль в 2020 финансовом году составила 625 млн евро, что намного ниже прошлогодних 1,73 млрд евро.

Прибыль на акцию составила 3,52 евро по сравнению с 9,69 евро в прошлом году.

Операционная прибыль производства составила 1,88 млрд евро, что ниже, чем в прошлом году. Операционная маржа упала до 9,2% с 12,5% в прошедшем году.

Объем продаж в размере 20,47 млрд евро снизился на 15% по сравнению с 24,14 млрд евро в предыдущем году. Кризис Covid-19 привел к снижению объемов продаж на 14%.

Компания Michelin заявила о дивидендах в размере 2,30 евро на акцию, что выше прошлогодних 2 евро на акцию.

В своих прогнозах на 2021 финансовый год, компания ожидает, что операционная прибыль сегмента превысит 2,5 млрд евро при постоянном обменном курсе и структурном свободном денежном потоке в размере около 1 миллиарда евро.

Ожидается, что в 2021 году рынки шин для легковых и легких грузовых автомобилей вырастут на 6-10 процентов в течение года, рынки шин для грузовых автомобилей от 4 до 8 процентов, а специализированные рынки от 8 до 12 процентов.

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вторник 16.02.2021 | 09:34
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