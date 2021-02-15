Финансовый рынок: В РФ хотят помочь бизнесу

В первую очередь, планируется осуществить перезапуск программы кредитования малого, среднего и крупного бизнеса. В рамках данного перезапуска предполагались займы на выплату зарплаты сотрудникам практически по нулевой ставке.

Помочь бизнесу должны льготные кредиты, со скидкой на 2-3% процентных пункта. Банкам потери будут компенсированы за счет введения субсидий из государственного бюджета.

Условием получения субсидий будет увеличение численности персонала на 10%. Также компаниям из сфер, которые являются наиболее пострадавшими, могут списать всю сумму задолженности по налогам и страховым взносам. Скорее всего, это будет касаться туристической и гостиничной индустрии, сферы общественного питания. Ранее данным сферам уже предоставлялись налоговые каникулы.

Список мер пока что не окончательный, его могут как расширить, так и сократить. Окончательная версия документа будет одобрена Минфином, Минэкономразвития и ФНС.

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