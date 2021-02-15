Финансовый рынок: Deutsche Bank запустит сервис для криптовалют

В данном документе говорится о том, что новая разработка является полностью интегрированной платформой для институциональных клиентов и их цифровых активов. Данная платформа позволит обеспечить взаимодействие с более широкой аудиторией, работающей с криптовалютами.

Конкретные криптовалюты, которые будут поддерживаться сервисом, не называются. Указывается лишь цель, которая заключается в обеспечении безопасности и доступности для клиентов.

Сама процедура запуска будет поэтапной и в конечном итоге сервис позволит клиентам не только хранить, но и приобретать цифровые активы через прайм-брокеров и так называемые «проверенные» биржи. Данный продукт будет ориентирован на управляющих активами, семейные офисы, корпорации и криптовалютные фонды.

Главными источниками доходов будут сборы за хранение средств, а впоследствии и трейдинговые комиссии.

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