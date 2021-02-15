Финансовый рынок: Г. Греф пользуется голосовым помощником для перевода денег

По его словам, это очень удобно и позволяет сэкономить массу времени, поскольку в течение дня возникает множество ситуаций, когда именно такой голосовой помощник является оптимальным вариантом. Греф отметил, что регулярно пользуется функцией голосового помощника. Чтобы воспользоваться помощником достаточно нажать на иконку виртуального ассистента, а после этого сообщить адресата перевода и сумму.

Виртуальный ассистент доступен на мобильных операционных системах iOS и Android в банковских приложениях Сбербанк Онлайн и Сбер Салют, а также в смарт-устройствах, выпущенных под брендом Сбер. Также этим приложением можно пользоваться в ТВ-приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal.

Начиная с сентября 2020 года хотя бы один раз к Сберу, Джой или Афине обратилось более 4,3 млн пользователей. Данных мобильных ассистентов разработала команда SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств.

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