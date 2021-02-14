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Финансовый рынок: Индикатор Баффета сигнализирует о крахе рынка
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Финансовый рынок: Индикатор Баффета сигнализирует о крахе рынка

Его показатель достиг 228%, что на 88% выше среднего исторического
Индикатор, разработанный американским инвестором и одним из богатейших людей мира У. Баффетом, достиг критической отметки. 

Его показатель достиг 228%, что на 88% выше среднего исторического. Такая же ситуация наблюдалась перед рыночным крахом в начале 2000 годов. 

В статье Bloomberg говорится о том, что низкие ставки ФРС США, действующая политика выкупа активов с рынка, высокий уровень финансовых сбережений и помощь экономики в период пандемии являются сигналами тревого, которые наблюдаются в последние десять лет.

В 2001 году У. Баффет создал свой индикатор, принцип действия которого описал в журнале Fortune. Если его значения находятся в диапазоне от 70 до 80%, то вкладывать свободные деньги в рынок безопасно.

Если же значение выше 100%, то рынок является переоцененным, а превышение 140% означает, что рынок ждет крах. В данном случае следует избавляться от рисковых активов как можно скорее.

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воскресенье 14.02.2021 | 14:57
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