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Финансовый рынок: Российская экономика может восстановиться к концу этого года
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Финансовый рынок: Российская экономика может восстановиться к концу этого года

Также бизнес гораздо лучше оказался готовым ко второй волне коронавируса
​Экономика России может восстановиться уже к концу текущего года. Данные сроки были названы главой ЦБ Э. Набиуллиной.

Ранее в ЦБ считали, что экономика вернется к докризисным показателям к середине 2022 года, но ситуация оказалась гораздо лучше ожиданий. Это связано с тем, что не вводились строгие ограничения.

Также бизнес гораздо лучше оказался готовым ко второй волне коронавируса, а уровень внешнего спроса на товары российского экспорта оказался гораздо выше ожиданий. 

Э. Набиуллина полагает, что экономический рост продолжится благодаря восстановлению внутреннего и внешнего спроса. По прогнозам регулятора, ВВП России вырастет на 3-4% в 2021 году. ЦБ РФ на заседании 12 февраля оставил текущую процентную ставку без изменений, на уровне 4,25%, что стало ожидаемым для рынка. Регулятор не видит повода для дальнейшего снижения ввиду инфляционных рисков. 

Ставка была установлена впервые на столь низком для России уровне в июле прошлого года. С тех пор она трижды оставалась без изменений.

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воскресенье 14.02.2021 | 14:31
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