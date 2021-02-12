Финансовый рынок: Компания Walt Disney отчиталась о прибыли в первом квартале

Компания Disney заявила о прибыли в первом квартале в размере 17 млн долларов или 0,01 доллара на акцию по сравнению с прошлогодней прибылью в 2,11 млрд долларов или 1,16 доллара на акцию.

Скорректированная прибыль за квартал составила 0,32 доллара на акцию по сравнению с 1,53 доллара на акцию в прошлом году. Аналитики оценили убыток в 0,41 доллара на акцию.

Выручка за квартал снизилась на 22% до 16,25 млрд долларов с 20,88 млрд долларов в прошлом году. Аналитики прогнозировали выручку в 15,93 млрд долларов.

Компания заявила, что на ее результаты за квартал негативно повлияла пандемия Cjvid-19, наиболее сильное влияние было на сегмент парков развлечений и продуктов Диснея.

"Мы считаем, что стратегические действия, которые мы предпринимаем для преобразования нашей компании, будут способствовать нашему росту и повышению акционерной стоимости, о чем свидетельствуют невероятные успехи, которых мы добились в нашем бизнесе DTC, достигнув более 146 миллионов платных подписчиков на наши потоковые сервисы", — заявил Боб Чапек, генеральный директор.

Выручка от прямых продаж потребителю, включая услуги Hulu, ESPN + и Disney +, увеличилась на 73% и составила 3,5 млрд долларов. Количество подписчиков Disney + выросло до 94,9 миллиона с 26,5 миллиона в прошлом году, в то время как Hulu зафиксировал рост числа подписчиков на 30% до 39,4 миллиона подписчиков, а рост числа подписчиков ESPN + увеличился на 83% до 12,1 миллиона.

Выручка сегмента медиа и развлечений упала на 5% до 12,66 млрд долларов, в то время как доходы от парков, развлечений и продуктов упали на 53% до 3,59 млрд долларов.

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