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Финансовый рынок: Россиянам не будут давать деньги просто так
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Финансовый рынок: Россиянам не будут давать деньги просто так

Партия не поддерживает идею раздавать деньги людям просто так
Замглавы фракции «Единая Россия» полагает, что тема введения минимального базового дохода является неактуальной для России. 

Партия не поддерживает идею раздавать деньги людям просто так. По словам замглавы фракции «Единая Россия» А. Исаева, минимальный базовый доход есть в нескольких странах, однако он никак не учитывает доходы граждан. Это попросту выплата от государства, которую может получить любой человек.

В сентябре минувшего года Д. Медведев предложил подумать касательно базового гарантированного дохода. Речь шла о сумме, которую должен получать каждый россиянин, независимо от рода его деятельности и социального положения.

В свою очередь, по словам главы Комитета Совета Федерации по экономической политике А. Кутепова, в условиях коронавирусной пандемии следует уделить больше внимания рассмотрения вопроса о введении базового дохода, поскольку все больше граждан оказываются безработными из-за экономического кризиса. По мнению чиновника, пособие должно быть не менее трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей.

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четверг 11.02.2021 | 20:22
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