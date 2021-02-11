Финансовый рынок: Россиянам не будут давать деньги просто так

Партия не поддерживает идею раздавать деньги людям просто так. По словам замглавы фракции «Единая Россия» А. Исаева, минимальный базовый доход есть в нескольких странах, однако он никак не учитывает доходы граждан. Это попросту выплата от государства, которую может получить любой человек.

В сентябре минувшего года Д. Медведев предложил подумать касательно базового гарантированного дохода. Речь шла о сумме, которую должен получать каждый россиянин, независимо от рода его деятельности и социального положения.

В свою очередь, по словам главы Комитета Совета Федерации по экономической политике А. Кутепова, в условиях коронавирусной пандемии следует уделить больше внимания рассмотрения вопроса о введении базового дохода, поскольку все больше граждан оказываются безработными из-за экономического кризиса. По мнению чиновника, пособие должно быть не менее трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей.

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