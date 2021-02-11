МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Финансовый рынок: ЦБ РФ введет суточный лимит на быстрые переводы
logo

Финансовый рынок: ЦБ РФ введет суточный лимит на быстрые переводы

Такими действиями ЦБ намерен разобраться с теми финансовыми организациями, которые намерено устанавливают заградительные тарифы и лимиты, мешающие нормальному функционированию системы
​ЦБ РФ намерен с 1 октября 2021 года установить суточный лимит на осуществление переводов через систему быстрых платежей на уровне минимум 150 тысяч рублей. Данное требование уже прописано в проекте указания регулятора.

Такими действиями ЦБ намерен разобраться с теми финансовыми организациями, которые намерено устанавливают заградительные тарифы и лимиты, мешающие нормальному функционированию системы.

Данные изменения будут касаться только крупнейших банков страны. Так, у Сбера лимит в сутки составляет 50 тысяч рублей, у ВТБ – 150 тысяч, но месячный – 2 миллиона рублей. Это означает, что новые значения могут быть исчерпаны за пару недель.

В Тинькофф банке месячный лимит 1,5 млн рублей, суточный – 150 тысяч. При этом, в сутки можно совершать не более 20 переводов. Система быстрых платежей была запущена в начале 2019 года. В начале февраля к ней было подключено 4 из 195 банков, имеющих универсальную лицензию. В целом, участниками системы являются 211 финансовых организаций.

Читайте также: Финансовый рынок - Всемирный банк ожидает роста украинской экономики

четверг 11.02.2021 | 18:55
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok