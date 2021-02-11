Финансовый рынок: ЦБ РФ введет суточный лимит на быстрые переводы

Такими действиями ЦБ намерен разобраться с теми финансовыми организациями, которые намерено устанавливают заградительные тарифы и лимиты, мешающие нормальному функционированию системы.

Данные изменения будут касаться только крупнейших банков страны. Так, у Сбера лимит в сутки составляет 50 тысяч рублей, у ВТБ – 150 тысяч, но месячный – 2 миллиона рублей. Это означает, что новые значения могут быть исчерпаны за пару недель.

В Тинькофф банке месячный лимит 1,5 млн рублей, суточный – 150 тысяч. При этом, в сутки можно совершать не более 20 переводов. Система быстрых платежей была запущена в начале 2019 года. В начале февраля к ней было подключено 4 из 195 банков, имеющих универсальную лицензию. В целом, участниками системы являются 211 финансовых организаций.

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