Финансовый рынок: Снижение цен на золото сократило международные резервы РФ на $3,4 млрд

В итоге, снижение за 7 дней составило $3,4 млрд.

Уменьшение резервного фонда на 0,6% вызвано «снижением рыночных цен на золото и отрицательной переоценкой курса», сообщается Центробанком.

Золотовалютные резервы России формируются из активов повышенной ликвидности других государств, находящихся в ведении Центрального банка и правительства РФ. Резервы представлены активами в иностранной валюте, особыми формами кредитования (валюта МВФ), монетарным золотом и резервной позицией в Международном валютном фонде.

По сообщению Центробанка, международный золотовалютный запас России за прошлый год увеличился на $41,4 млрд, накопив к началу 2021г. сумму в $595,8 млрд. Для сравнения за 2019 год увеличение российских международных резервов составило $85,9 млрд.

С учетом сложной экономической ситуации, вызванной общемировым кризисом от пандемии коронавируса, объем золотовалютных резервов РФ летом 2020 года зафиксировал рекордное значение в $600,7 млрд.

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