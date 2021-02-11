Финансовый рынок: AstraZeneca отчиталась о росте акций на 2%

Оптимизм аналитикам обеспечили сильные результаты деятельности компании за четвертый квартал. Также озвучены планы AstraZeneca по выплате вторых промежуточных дивидендов в размере 1,90 доллара на акцию или 137,4 пенса, в результате чего стабильный годовой дивиденд на акцию составит 2,80 доллара или 207,0 пенсов.

Планируя показатели на 2021 финансовый год, компания озвучивает рост общей выручки на невысокий процент при неизменном обменном курсе, сопровождаемый более быстрым ростом основной прибыли на акцию до 4,75–5 долларов США.

В 2020 году компания отчиталась об основной прибыли на акцию 4,02 доллара, и общем доходе - 26,62 млрд долларов, что выше, чем в 2019 году.

Руководство компании исключает какое-либо влияние на выручку или прибыль от продаж вакцины COVID-19 AstraZeneca (C19VAZ), а также от предполагаемого приобретения Alexion Pharmaceuticals, Inc., закрытие которого ожидается в третьем квартале.

В четвертом квартале прибыль до налогообложения составила 1,17 млрд долларов, что значительно выше прошлогодних 240 млн долларов. Прибыль на акцию составила 0,78 доллара по сравнению с 0,24 доллара в прошлом году. Основная прибыль на акцию составила 1,07 доллара, что на 19% больше.

Общий доход, включающий выручку от продаж продуктов и совместной работы, увеличился на 11% до 7,41 млрд долларов с 6,66 млрд долларов в прошлом году. При неизменном обменном курсе выручка увеличилась на 10%. Продажи продукции увеличились на 12% до 7,01 млрд долларов.

Доходы от онкопрепаратов выросли на 24% по сравнению с прошлым годом до 3,27 млрд долларов, а доходы от биофармацевтики выросли на 3% до 2,79 млрд долларов.

В географическом отношении выручка на развивающихся рынках выросла на 7%, а в Китае — на 15%, в США — на 15%, а доходы из Европы — на 17%.

Дополнительно AstraZeneca сообщает, что неисполнительные директора Женевьева Бергер и Грэм Чипчез планируют выйти из Совета по завершении годового общего собрания 30 апреля, после девяти лет работы в Совете.

В Лондоне акции AstraZeneca торговались по 7 395 пенсов, что на 2,04% больше. В предмаркетинговую активность на Nasdaq акции выросли на 1,7% до 50,84 доллара.

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