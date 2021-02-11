Форекс: Евросоюз ожидает рост инфляции

Прогнозируется рост валютного блока в этом году на 3,8% вместо ожидаемых ранее 4,2%. Между тем, общий прогноз на 2022 год был повышен с 3% до 3,8%.

Европейский Союз отметил, что европейская экономика начала год на слабой ноте. Однако, революционная разработка вакцин фармацевтическими компаниями разных стран независимо друг от друга осенью и начало массовых кампаний по вакцинации дают надежды на улучшение ситуации в перспективе.

Аналитики ожидают повышения инфляции в зоне евро в 2021 году по сравнению с прошлой осенью, но уверены, что инфляция останется низкой, несмотря на временное усиление из-за базовых эффектов, заявил ЕС.

Инфляция ожидается на уровне 1,4% в 2021 году по сравнению с данными предыдущего прогноза в 1,1%. Прогноз на 2022 год остается на уровне 1,3%.

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